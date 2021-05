È la tarda età il motore della compostezza italiana

È l’età. È tutto merito dell’età. O tutta colpa, dipende dai punti di vista. In ogni caso è l’età l’elemento-chiave della peculiare compostezza italiana di fronte alle chiusure da virus. Quando gli amici, sapendo come libertariamente la penso, mi dicevano che presto sarebbero scoppiate rivolte, che entro pochissimo nelle nostre città si sarebbero viste le barricate, io rispondevo di stare calmi, non siamo a Milano nel 1898 o a Parma nel 1922 e nemmeno a Napoli nel 1943, oggi il nostro popolo è pieno di acciacchi e per alzare barricate bisogna avere la schiena buona, gli armadi sono pesanti da sollevare. Meglio restarsene tranquilli sul divano a guardare zia Mara, festeggiare i settant’anni di Claudio Baglioni, prendere le pillole all’ora giusta e se proprio ci si vuol concedere una novità, una botta di vita, farsi portare una pizza a casa col delivery (da ragazzi che sul divano non ci possono tanto stare). E’ tutto merito o colpa dell’età. Un paese vecchio è molto più facile da governare di un paese giovane, gli ormoni non sentono ragioni e non conoscono coprifuoco. Ai vecchi tempi chi comandava doveva entusiasmare, oggi deve soltanto sedare. C’erano una volta otto milioni di baionette, poi giustamente voltatesi contro il fanatico che le aveva mandate al massacro in faccia ai carri armati.

