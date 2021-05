Tutti i Fantozzi di Draghi

Il fatto che Mario Draghi abbia rinunciato allo stipendio e stia lavorando gratis ha suscitato stupore e smarrimento in molti esponenti della classe politica italiana: da una parte, che l’ex governatore della Bce, l’Uomo-Euro per eccellenza, quello che per anni ha letteralmente firmato la moneta unica, insomma che Mario Draghi “rifiuti” 6.700 euro mensili pari a 80 mila euro l’anno fa un po’ l’effetto Elon Musk che sconfessa i Bitcoin. Dall’altra, avere un presidente del Consiglio che lo fa per volontariato, cioè senza percepire un soldo pubblico - però senza dirlo, senza rilasciare una dichiarazione a un giornale, a un talk o a una conferenza stampa a reti unificate, né un post su Facebook da più di 1 milione di like, e tocca invece scoprirlo dai conti pubblicati per trasparenza sul sito della presidenza del Consiglio come di solito si scoprivano gli sprechi o le magagne, tutto questo insomma mette ulteriormente in crisi la già smarrita classe politica, che s’interroga che senso abbia non prendere lo stipendio pubblico se poi non passi all’incasso del consenso popolare candidandoti a elezioni, e più in generale quale sia lo scopo di fare un così nobile gesto senza strombazzarlo ai quattro venti, quando invece fino a pochissimo tempo fa una cosa del genere bastava solo annunciarla, poi se la facevi davvero o meno era un optional se non addirittura una volgare ostentazione fattuale.

