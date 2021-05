Trame italiane

Gli ingredienti del Grande Romanzo Italiano ci sono tutti. La trattativa Stato-Fedez, le trame occulte, i pentiti che si accusano a vicenda, una parata di video estorti, rimontati, manipolati, un ingorgo di pedinamenti e agguati: Renzi che incontra in gran segreto “un uomo dei servizi” all’Autogrill, Salvini che avrebbe voluto vedere Fedez prima del Concertone (ma perché?). E sullo sfondo il ritorno del “Palazzo”, i dossier avvelenati, le liste coi nomi e coi cognomi, i depistaggi. Non già l’ennesima P2, ma la “loggia Ungheria” che subito rimanda alle nostre vecchie commedie degli equivoci, a quelle pochade che si dicevano appunto, “all’ungherese”, e accendevano le fantasie sfrenate delle signore, “fuggiamo via… andiamo a Budapest!”. Ma anche qui che personaggi incredibili: il rapper miliardario che sfida il “sistema” e manda in tilt la Rai; l’avvocato Piero Amara con studio legale a Roma e Dubai; l’insegnante in sosta sull’A1, area di Fiano Romano, che filma col telefonino Matteo Renzi (una vendetta per la “Buona Scuola”?). Tutto si intreccia, tutto pare tenersi in un unico affresco, come in un album di famiglia. Presentando un’interrogazione sui fatti del Concertone addirittura al Parlamento di Bruxelles, Dino Giarrusso dice di tenere sott’occhio l’Italia e la Rai “come l’Ungheria”. Saranno allora parte dello stesso disegno il video di Fedez al telefono e quelli sbandierati dall’avvocato Amara (“Ho materiale video per dimostrare i rapporti tra persone che pubblicamente negano di conoscersi”)? Ci sarà il “partito degli influencer” o la superlega dei giudici?

