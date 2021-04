L’altro giorno, passeggiando per il mio quartiere (Trieste-Salario, Roma) mi sono imbattuto in viale Vittime del Genocidio dei Tutsi in Rwanda. Indirizzo insidiosissimo: provate a dirlo a un tassista senza ridere, o ad abbreviarlo sulla vostra autocertificazione (v. V.G.T. in Rwanda). Da sempre la toponomastica delle strade nella lingua parlata subisce sintesi o contrazioni, per praticità ed economicità del vivere; ed ecco che viale Alessandro Manzoni diventa viale Manzoni (vacci a capire se alla memoria dell’autore dei Promessi sposi o della Merda d’Artista), via Vittorio Veneto (in ricordo della battaglia della Prima guerra mondiale) si trasforma in via Veneto (in omaggio allo spritz), piazza Buenos Aires in piazza Quadrata (sic). Così facendo, viale Vittime del Genocidio dei Tutsi in Rwanda potrebbe facilmente diventare viale Rwanda, smarrendo completamente il suo senso commemorativo; viale Vittime del Genocidio già andrebbe meglio, se non fosse che la sua genericità (che allarga il tributo agli ebrei, agli armeni, ai pellerossa, alle balene…) rischia di essere tacciata per razzismo (Black Deaths Matter). Viale delle Vittime, invece, sarebbe una dicitura perfetta: non più generica bensì ecumenica, anzi, inclusiva.

