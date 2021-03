La solitudine dei libberal primi (della classe)

A Giancarlo Loquenzi è sfuggita su Twitter, enciclopedia delle meraviglie, come non mi stanco di notare, un’espressione stupenda: chissà che quando. E io dico: chissà che quando gli sarà passata la sbornia allegra e depressiva, i libberal non si accorgano di aver consigliato a Renzi, trasformato in un eroe wagneriano (Rienzi) della resistenza al nibelungico Giuseppi o Bisconte, un’agenda molto poco machiavellica, il cui risultato finale è, oltre all’azzeramento del suo potere di coalizione, l’elezione di Letta nel Pd e il ritorno con fanfara, ConTe, di Prodi, Bersani e D’Alema. Intendiamoci, io sono lieto come noto del governo Draghi, “ripartire da Draghi”, no? che è cosa diversa perché eccezionale dal compito troppo ordinario di distruggere la maggioranza tra Leu il Pd e quei nibelunghi pericolosi dei Five Stars.

