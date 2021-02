Inferno social

Che vita complicata, opprimente, allertante. Più la ripari, la isoli, e più s’affolla. Di persone, contatti, notifiche, sirene, domande, connessioni, regole, aggiornamenti, conversazioni, uh, conversazioni complesse e irrimandabili come è irrimandabile tutto, da quando vivere è incontrarsi su Zoom e ovunque tu vada o sia, chiunque sa che hai con te almeno un dispositivo che ti rende raggiungibile da una diretta, una call, una room, una chat, e tutto quello che fai è tracciato, ci sono le spunte blu che dicono che hai letto, i pallini verdi che dicono che ci sei, i puntini di sospensione che dicono che stai scrivendo, lo schermo che si illumina quando sempronio99 ti chiede che percorso di studi hai fatto per dire quello che dici su Instagram e guai a te se non rispondi, sempronio99 sarà per forza del 99, quindi giovane. E’ tua responsabilità dimostrargli che gli adulti non se la tirano e sono connessi e distinguono il phishing dal chatting, e soprattutto è tuo dovere essere gentile ed esauriente e disponibile e solerte, non vorrai rischiare che sempronio99 ti macchi la reputation scrivendo o dicendo malissimo di te al suo uditorio di migliaia (sì, migliaia) di anonimi con i nomi finti che sembrano la stele di Rosetta e sono pieni di numeri e faccine e hashtag e asterischi, e che magari tu nemmeno lo sappia, perché lui potrebbe andare a diffamarti chissà dove, su una piattaforma che nascerà domani e che non riuscirai a controllare, perché starai ancora imparando come si accede a quella inventata ieri. L’inferno sono i social degli altri ma pure gli altri social, anzi sono due inferni distinti, e la nostra vita è un pendolo tra loro, tra inferno uno e inferno due. Qualche giorno fa è spuntato fuori un altro social, di questo passo finirà come con le macchine, tra mezzo secolo ci sarà un social pro capite, ma forse la fine del mondo verrà prima – speriamo.

