La libertà ridotta a parola buona per ogni delirio

Vivere in un mondo libero significa vedersi ormai ridotti ad accettarne la frivolezza autolesionistica? Le zuffe sui social e quelle nella vita reale, in una mattina qualsiasi in coda in Posta

Ieri mattina, in coda in Posta, è accaduto questo fatto: una signora si è sentita male e, in un sommesso rantolo, si è accasciata al suolo. Sulle prime siamo rimasti tutti impantanati in una vischiosa, immobile eternità di tre secondi. Poi ci siamo dati una mossa e ci siamo fatti paralizzare da un panico più compiuto. Ne sono passati altri tre o quattro, di secondi. Forse dieci. (Io credo quindici). Quando un impiegato ha rotto il silenzio e ha invocato l’intervento di qualcuno, ha preso ufficialmente il via la seconda fase di panico: chi se la sarebbe sentita di far qualcosa?

Pubblicità

Pubblicità