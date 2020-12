Elogio della sottomissione

Lascio ai Titani delle libertà il fulgore della dominanza, mi tengo il delicato piacere della sottomissione. La pandemia è una continua lezione di etica for dummies. I sadici ci infliggono la chiacchiera eroica, noi masochisti ci atteniamo alle regole. A ciascuno il suo orgasmo. A ogni Dipiciemme in molti gridano l’impossibilità di regolare la vita brulicante con norme rigide e ottuse, ma guarda, non lo sospettavamo, e il più sciatto invoca addirittura il diritto al Natale affollato e al Capodanno cenonico. Tutti affettano di sapere che cosa si dovrebbe fare e quello che si fa è sempre l’opposto, un italiano una regola, la sua, e sempre è quella che gli conviene al momento. Emergenza e autorità. Questi due mostri hanno intercettato un virus potenzialmente devastatore di vite, economia e salute, non proprio la peste ma comunque una bella piaga, un pericolo ambulante che ci soffiamo in faccia se stiamo troppo vicini, se giriamo smascherati e lieti, se ci affolliamo baciamo e smanacciamo invece di inchinarci alla giapponese con le mani ossessivamente pulite. Con il contributo nostro, civismo e paura, civismo e paura delle multe, spavento e solidarietà, emergenza e autorità, a forza di regole uniformi e obiettivamente vessatorie, hanno domato la bestiola tra la primavera e la scorsa estate. Poi ci siamo sbrigliati sotto l’ombrellone, viaggetti, crociere, danze, banchetti: e in tutta quella comprensibile disinvoltura e liberazione la piaga si è rifatta viva. La chiamano seconda ondata. Ora con il conto dei lutti che saliva, e le circostanze sanitarie e di cura in continuo peggioramento, emergenza e autorità con l’aiuto dell’Esponenziale hanno reimposto regole, più flessibili di quelle precedenti, vogliono giustamente deprimere il paese e i suoi abitanti con il coprifuoco, i colori d’allarme delle regioni, le chiusure dei luoghi di ritrovo e di svago, ostacoli di ogni genere alla mobilità, e guarda caso per la seconda volta, mentre sta per arrivare la possibilità di un vaccino confezionato a tempo di record, le regolette hanno funzionato, l’Esponenziale rincula, ci siamo lasciati forzatamente deprimere, tutti a nanna alle ventidue, l’indice di contagio torna sotto la soglia critica.

