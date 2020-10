Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni dice: "Ragazzi, usate la mascherina"

Ieri era stato Fedez a fare un "appello alla nazione" – o almeno a quella parte del paese che ha un account Instagram e quindi, in media, meno di trent'anni. "Ragazzi indossate le mascherine, il destino dell'Italia è nelle nostre mani", ha detto il rapper in quattro diverse stories. Oggi è il turno della moglie: "Indossare la mascherina è un piccolo gesto che può fare la differenza", dice l'influencer Chiara Ferragni. Era stato il presidente del Consiglio Conte a chiedere ai Ferragnez di lanciare un appello ai giovani per convincerli a seguire le misure di sicurezza per ridurre il contagio da Covid-19.

Pubblicità

Pubblicità