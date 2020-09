Vasco al Foglio: “Caro Giuliano, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma...”

Sullo stesso argomento: Lettera a Vasco Rossi, con molti cuori

“Caro Giuliano Ferrara, sono molto contento della tua affettuosissima lettera che ho letto sul Foglio”. Così Vasco Rossi risponde alla lettera di Ferrara. “Mi fa piacere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda in questo periodo. Sì, io sono cresciuto, ma devo dire che ho sempre cercato di fare delle canzoni che provocassero le coscienze, che coinvolgessero, che commuovessero, ho sempre cercato di comunicare qualcosa. Insomma noi artisti, musicisti, siamo sempre qui per portare un po' di gioia. Noi facciamo questo, cerchiamo di portare un po' di gioia almeno per una sera, di cambiare almeno l'umore di una giornata. Ecco, per il resto non sono interessato a tutte le altre faccende: io continuo a fare quello che faccio da sempre con onestà, impegno, con la stessa sincerità di quando avevo 15 anni. Ti abbraccio forte, caro. Ciao!”