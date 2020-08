La speranza è la cosa con le piume. Nei versi di Emily Dickinson, la speranza canta l’aria senza le parole e proprio non smette mai. Durante la tormenta, e sul mare più sconosciuto, l’uccellino continua a cantare, e per sé non chiede nemmeno una briciola. Non sono capace di essere quell’uccellino, penso ogni volta che leggo Emily Dickinson: io voglio sempre troppe briciole, e anche di più, interi panini su prati fioriti, e grandi scuole con le porte spalancate pronte...

