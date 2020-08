Ellen DeGeneres è stata, più o meno in sequenza, un’attrice, una comica, una comica lesbica, una presentatrice comica lesbica tra le più ricche e influenti donne d’America. Il suo “The Ellen DeGeneres Show” va in onda dal 2003, ma a settembre potrebbe sparire dai palinsesti o venire affidato a qualcun altro (forse a un uomo, peraltro: James Corden) perché la signora è stata accusata di gestire così male la sua redazione da non accorgersi delle nefandezze che accadono dietro le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.