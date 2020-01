A cavallo nel fuoco. Che cosa sono las Luminarias de San Anton

Ogni anno il 16 gennaio, a San Bartolome de Pinares in Spagna, si tiene il festival Las Luminarias de San Anton. Una sfida a cavallo alla furia del fuoco. Gli abitanti del piccolo comune (circa 700 abitanti) della provincia di Avila, comunità di Castiglia e Leon, accendono i falò lungo i viottoli acciottolati del paese, che di notte diventano teatro di spettacolari corse notturne di più di cento cavalli.

Non si conosce con precisione quando è nata questa tradizione la cui l’origine storica si fonde con la leggenda. C’è chi dice che sia nato nel 1700 e chi sostiene risalga al medioevo. Quello che è certo, è che la storia di questa festa affonda nella Spagna rurale e contadina. E infatti si festeggia Sant’Antonio Abate considerato il protettore degli animali. L’idea è che la festa nasca per gli allevatori, per ingraziarsi il santo proteggendo gli allevamenti dalle epidemie. Secondo la tradizione, i cavalli che li attraversano sono “purificati”dal fumo e dalle fiamme dei falò. Per proteggere le criniere dei propri animali ed evitare che prendano fuoco i fantini le legano in trecce prima di lanciarsi nel carosello. Il festival è da anni al centro delle critiche dei gruppi animalisti ma i locali rispondono che nessun animale viene ferito nel cavalcare attraverso il fuoco.