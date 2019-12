La storia delle sneakers: dalle Converse agli sneakers hub

A marzo saranno 35 anni. Trentacinque anni da quando la “scarpa da ginnastica” (anche se forse sarebbe meglio dire, la “scarpa da basket”), ha superato il confine del parquet e dei playground, per diventare oggetto di culto. La storia è ovviamente più articolata e complessa. Converse, azienda fondata agli inizi del '900, aveva già creato nel 1923 le sue All Star Chuck Taylor (nome legato al cestista che le ha utilizzate e rese celebre nel mondo). Adidas era stata fondata nel 1947 e negli anni '80 era già marchio più che affermato.

Ma il 1985 è, un po' per tutti, l'annus mirabilis. Quello in cui il destino delle scarpa incrocia quello di Michael Jordan. E la parola sneaker diventa un modo non solo di vestire, ma di essere. Certo, indossare le scarpe da ginnastica era già da tempo segno di distinzione, rottura, ribellione (famose le All Star di James Dean), ma Jordan è un modello globale. Uno sportivo che tutti conoscono, amano, guardano. E vogliono imitare. Nascono così le Nike Air Jordan. Che debuttano sul mercato nel 1985 e restano ancora oggi oggetto di culto. Non a caso, alcuni giorni fa, sono state annunciate le Air Jordan 1 High GO, nate dalla collaborazione tra Jordan Brand e il designer del menswear Dior Kim Jones, che verranno lanciate nell'aprile 2020. Anche per celebrare i 35 anni del marchio.

E l'interesse di un marchio dell'alta moda come Dior per le sneaker non è un caso isolato. Cantanti (da Kanye West a Pharrell Williams), stilisti (Alexander McQueen), brand della calzature di lusso (Balenciaga). Realizzare un nuovo modello di scarpa è diventato esso stesso parte del culto. Ovviamente l'aspetto commerciale ha un peso. Tutt'altro che irrilevante. Secondo un report della società di ricerche di mercato americana NPD Group, nell'ultimo trimestre, sul mercato americano, le vendite delle cosiddette “scarpe per il tempo libero” sono cresciute del 7 per cento, mentre tutti gli altri comparti fanno registrare il segno meno.

Anche per questo TheDoubleF, store online di abbigliamento, borse e scarpe di lusso, ha creato all'interno del proprio sito uno “Sneaker Hub” dedicato agli amanti delle sneaker. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti quelli che fanno delle sneaker uno stile di vita, uno status. Tra i modelli più venduti negli ultimi mesi quelli firmati da Off-White; Adidas Original e in particolare tutti i modelli della linea Yeezy nata dalla collaborazione con Kanye West; le sneaker di Golden Goose; quelle Oversize di Alexander McQueen; Cloudbust Thunder di Prada e le collaborazioni speciali come Nike per Fear of God e Vans per Rhude. Vi manca qualcuno? Non vi preoccupate, tra le regine del mercato, ovviamente, non manca il marchio Nike, dai più recenti modelli di React agli ultimi modelli di Air Max. Michael Jordan è sempre lui.