C’è Vita nei Next 25

Milano. Ottimismo, ma con juicio, è anche festeggiare i primi 25 anni senza perdersi in nostalgie da ricchi, come direbbe Guccini. E pensare invece a “The Netx 25”. I prossimi 25 anni – non tanto personali, se sei un giornale, il magazine del non profit Vita: chi si occupa di socialità non può essere egoista – quanto del modello futuro della nostra società, di un welfare che sarà differente, dello sviluppo urbano, delle nuove visioni della finanza (sempre più “etiche”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.