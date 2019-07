Bellomo e quel feticismo tutto maschile per gli abiti delle donne

Il punto è che nelle facoltà di Giurisprudenza non impongono studi di letteratura, altrimenti le studentesse circuite dal giudice Francesco Bellomo, ora agli arresti domiciliari per estorsione e maltrattamenti (volendo considerare come tali anche “l’imposizione della minigonna”, e resta da vedere) vi avrebbero riconosciuto le eterne ossessioni feticiste del maschio medio, il sempiterno tema del collegio e/o harem con le donne tutte disponibili e vestite uguali (modello "Centoventi giornate di Sodoma" o, versione soap, "Charlie's Angels") e si sarebbero fatte due risate. Per il cattivo gusto, anche: e il cappotto sopra il ginocchio, e il piumino rosso che dove mai li venderanno, e i pantaloni aderenti con i tacchi a spillo che, scusateci, solo da Roma in giù, e le scarpe con la punta ma non eccessiva che poi fa invidia del pene e infatti ecco il consiglio messo nero su bianco “punta tonda”, che indica sottomissione, punta spuntata, ecco.

Peccato che queste ragazze manipolate da Bellomo fossero così giovani e non avessero letto neppure le ridicole "Cinquanta Sfumature di Grigio" che lui, giacchino di pelle su t-shirt bianca, un classico del giovanilismo coatto, pare consigliasse, perché leggere de Sade in giovane età aiuta a immunizzarsi contro questi astrusi dress code a sfondo sessuale che solo i maschi riescono a immaginare. Una legge due pagine di descrizione sul tipo di tunica che deve indossare Justine, tela pesante, allacciata dietro per poter essere abbrancata e penetrata senza l’imbarazzo della mutanda (che comunque all’epoca portavano solo le prostitute), la ritrova pari pari su Histoire d’O, che era scritto da una donna ma per lungo tempo, e proprio per via di queste minuziosità vestimentarie, si è creduto fosse un uomo, e sa anche come inquadrare il “consigliere di stato Bellomo”. Un pallido e ridicolo sottoprodotto di Restif de la Bretonne, un cascame di Henry Miller e della sua ossessione per le calze (Bellomo le richiedeva “velate”, mai “con i pizzi”) apparentabile al “Silvano/non valevole Ciccioli” di Enzo Jannacci e benché quella fosse una storia gaya: “Amami, stringimi, sgonfiami/spostami tutte le efelidi”. Oè oè.

Il tono del dress code che il giudice consegnava alle sue borsiste, la minuziosità delle misure della gonna per le occasioni “estreme” (1/3 della lunghezza tra giro vita e ginocchio), quella per i momenti “intermedi” (da 1/3 a 1/2 della lunghezza tra giro vita e ginocchio) e via così, di centimetro da sartoria, sono di una noia mortale, esattamente come le pagine di de Sade o Flaubert quando (aiuto, un po’ pure lui) dedica venti righe al punto di giallo dell’abito di Emma per il ballo alla Vaubyessard o si sofferma per una pagina sui gioielli baluginanti sul petto di Salammbô.

Eppure, vogliamo dirla tutta? Quanto impone Bellomo non è troppo distante da quello che, prima o poi, tutte noi donne ci siamo sentite chiedere dal fidanzato, dal marito, dall’amante: e la gonna con lo spacco così; dimmi che sei uscita senza mutande (anzi, dicono “mutandine” sia che portiamo la 38 sia che ci infiliamo a fatica nella 50: gli uomini sono esseri auditivi, si eccitano con la fonetica); stasera ti voglio in raso rosso ma che ti scivoli la spallina a tavola come per caso, falla scivolare eh? E tu a dirgli certo e poi col cavolo che lo fai, tanto alla fine si sa che all’uomo basta l’idea, averla cullata per qualche ora e va bene lo stesso. Per infilarsi nelle pieghe di una gonna femminile ci vuole poesia (e infatti questo genere di excursus funziona solo a Baudelaire, un po’ anche a Penna sul fronte omo). Ci vuole anche un po’ di senso del ridicolo, un filo di ironia. Noi donne, che ce l’abbiamo, non vi abbiamo mai chiesto di presentarvi a cena con la camicia pulita e senza i piedi infilati nei fantasmini. Eppure, sapete quanto ci farebbe godere.