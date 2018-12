Google e la nostalgia. Così Macaulay Culkin ha riperso l’aereo

Per capire quanto la nostalgia influisca sul periodo di Natale bastano due dati: il 59 per cento degli americani durante le festività riguarda almeno una volta i classici film natalizi, il 56 per cento degli americani considera Mamma ho perso l'aereo il più riuscito film di Natale. Per questo Google ha pensato che miglior testimonial per rendere familiari i suoi prodotti doveva essere l'ormai non più piccolo Kevin. Macaulay Culkin ha così rifatto alcune scene per lo spot che promuove Google Assistant.