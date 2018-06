La fine del Ramadan e la grande festa dell'islam, l'Id al Fitr

In chiusura del Ramadan i musulmani celebrano l'Id al Fitr, una festa durante la quale, dopo i sacrifici del mese sacro di digiuno, i fedeli rendono grazie a Dio per averli sostenuti nello sforzo.

Uno dei momenti più significativi dell'Id al Fitr è la Zakat, cioè l'obbligo dell'elemosina per i più bisognosi. La festa inizia con una preghiera di gruppo e prosegue con visite a parenti e amici, in cui si scambia doni e dolci tradizionali in segno di fratellanza.