Cercasi italiani disperatamente

Prima gli italiani, dicono i politici che amano solleticare la pancia del popolo. Ma dovrebbero chiedersi quanti sono gli italiani e soprattutto quanti ne rimarranno, adesso che la nostra curva demografica ha intrapreso una discesa ripida. L'ultimo rapporto Istat che ne tratta somiglia a una contabilità dell'estinzione. Racconta le nostre strade vuote di bimbi e piene di capelli bianchi, ricordando che "il calo dei nati è particolarmente accentuato per le coppie di genitori italiani" che nel 2017 hanno generato 358.940 bambini, 121 mila in meno rispetto al 2008. Questa ritrosia ha molte ragioni, ma fondamentalmente una. Gli italiani hanno imparato, e non da oggi, che l'Io viene prima dell'Altro. Prima gli italiani, perciò. Poi i figli.