La presidente della Crui diserta l'incontro con Bernini e Piantedosi sul caos negli atenei

Si sarebbe dovuto tenere lo scorso 24 aprile, ma per motivi di agenda l’incontro tra il ministro dell’Università Anna Maria Bernini e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, organizzato per parlare della situazione negli atenei, investiti sempre più dalle proteste dei collettivi pro Palestina, è stato riprogrammato per lunedì 13 maggio. I due ministri ci vedranno, pronti a scambiarsi informazioni utili per affrontare le settimane a venire, che si preannunciano calde sul fronte delle rimostranze, soprattutto dopo “l’Intifada delle università” lanciata dalla rete degli studenti palestinesi in Italia. Ma la notizia è che la presidente della Conferenza dei rettori italiani (Crui), Giovanna Iannatuoni, che era stata invitata all’appuntamento dalla stessa Bernini, non ci sarà. Ha preferito delegare Francesco Bonini, rettore della Lumsa. Segno, forse, che vista la delicatezza delle questioni da affrontare e le soluzioni da portare al tavolo preferisce non esporsi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE