Doveri, responsabilità, imprevedibilità, libertà. Il glossario della scuola

I programmi elettorali di pressoché tutti i partiti dedicano un’attenzione speciale alla scuola. Eppure, al di là delle loro buone intenzioni, non riesco a pensare che stiano facendo sul serio. Ho come l’impressione che si tratti di un atto dovuto, un’esibizione di consapevolezza di quanto la scuola sia fondamentale, specialmente oggi, ma senza alcuna autentica determinazione ad arginarne il declino. Magari sbaglio; magari siamo davvero a una svolta; magari la burocratizzazione, la sindacalizzazione, l’ideologizzazione, l’indifferenza al vero significato dell’educare che l’hanno fatta da padroni in questi ultimi cinquant’anni sono davvero prossimi a finire. Ma temo che non sia così.

