I danni che fa l'eliminazione della meritocrazia. Uno studio

Un basso standard di accesso all’Università non premia gli svantaggiati. Ecco perché sarebbe meglio puntare su un monitoraggio costante di intelligenza e capacità degli studenti

Laureati, se vi percorre l’atroce dubbio che studiare non sia servito a molto, potete consolarvi perché da ora i vostri sospetti sono suffragati dai numeri. Qualche giorno fa un corposo paper di Andrea Ichino, Aldo Rustichini e Giulio Zanella ha certificato che, dati alla mano, più persone frequentano l’università meno conviene frequentarla. L’analisi si basa su un caso di scuola a dir poco significativo, il progresso dell’istruzione post diploma nel Regno Unito a partire dal 1964; data non casuale, poiché l’anno prima il governo Macmillan aveva portato a compimento il Robbins report, destinato a trasformare in fenomeno di massa gli studi universitari storicamente destinati all’élite. Il principio del Robbins report era di dare l’opportunità di frequentare l’università a “tutti i giovani che ne avessero capacità e titoli”, con l’obiettivo di mettere a frutto “riserve di capacità bloccata, specie nelle fasce sociali più povere”.