In Italia si sciopera contro una scuola migliore

Lo scorso venerdì sul Foglio Dario Di Vico ha analizzato i rischi di un sindacalismo che insegue le parole d’ordine del populismo e non del riformismo. Rischio palese per i sindacati della scuola (pubblica) che oggi hanno scioperato proprio sulla base di rivendicazioni populiste e anti riformiste. Oggetto, la contrarietà alle misure del dl 36/2022 contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – dunque si sciopera con il rischio (calcolato?) di bloccare interventi che hanno i giorni contati. Ma sono i contenuti dei sindacati a essere incredibili. Il dl sulla scuola riguarda la formazione e il reclutamento dei docenti. Lo scopo è superare l’impianto attuale, introducendo un percorso di valutazione. Ma per i sindacati “il governo sceglie di costruire una formazione per pochi, finanziata con il taglio degli organici”.



