Viva il partito anti Dad (e la Lega?)

Crescono i vaccini, si riducono le restrizioni e si vira verso una nuova fase di convivenza con il virus. E, quasi in maniera simbolica, il governo decide di avviare questo nuovo percorso iniziando dalle scuole. “La scuola in presenza è la priorità”, ha ribadito ancora una volta il premier Mario Draghi. Non uno slogan ma un impegno concreto visto che con le nuove misure varate – che entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale – allontanano sempre più lo spettro della didattica a distanza per le scuole di ogni grado.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE