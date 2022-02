Svolta, cancellata la Dad alle elementari per i vaccinati. La Lega non vota

Per i bambini che hanno ricevuto il vaccino anti Covid, non si applicherebbero le forti retrizioni previste finora.

In questo momento, in Consiglio dei ministri, si sta discutendo di una misura importante che, se confermata dalla volontà collegiale del governo, sarebbe destinata a cambiare in maniera profonda il rapporto Covid-Scuola. Nelle scuole elementari infatti potrebbe essere eliminata la Dad per tutti gli scolari vaccinati e negativi al test Covid. La misura è rilevante perché fino a oggi, a dispetto delle scuole materne, alle elementari i bambini possono essere già immunizzati. E finora malgrado la vaccinazione si è dovuto ricorrere, in maniera massiccia, alla didattica a distanza.

Secondo alcune fonti di governo, la Lega starebbe ipotizzando di non partecipare al voto sul provvedimento. In queste settimane il partito guidato da Matteo Salvini si è sempre battuto per evitare possibili "discriminazioni" e disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati.