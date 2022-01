Due anni senza scuola e ora nessuno vuole più tornarci. Il dramma dell'Uganda

La Dad più lunga del mondo, senza internet. Sono circa 15 milioni i giovani in età scolare che hanno dovuto rinunciare all'istruzione, in un paese già afflitto da anni di emergenza educativa, economica e sanitaria. Al di là del Covid

“Bisogna ripartire da una scuola ad personam, una scuola che cerchi uno a uno i propri studenti e riallacci un rapporto con loro”. Quella scuola e quegli studenti si trovano lungo una stradina di terra rossa che s’inerpica a fatica per una collina assolata. Siamo in Uganda, a Kireka, dove si estende lo slum più popoloso della capitale Kampala. Anche qui, come in tutta l’Uganda, le scuole primarie e secondarie hanno chiuso a marzo 2020 per quasi due anni. Ventidue mesi con i portoni sbarrati, le aule deserte e i banchi vuoti.