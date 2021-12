C'è la rabbia cupa dei No vax e poi c'è la gioiosa vitalità delle proteste studentesche

Nelle proteste di ogni tipo quasi sempre viene fuori l’aspetto più segreto e sincero delle persone, la vera natura di chi fino a quel momento si è mantenuto nella prudenza e nell’impersonalità delle regole. In quest’ultimo periodo stiamo assistendo alle proteste dei No vax e a quelle degli studenti, e le differenze saltano agli occhi. Voglio raccontarvi un piccolo episodio che per me fu illuminante. Un tipo procedeva contromano con un grosso Suv, e così me lo sono trovato davanti alla Vespa. Per farlo passare mi sono accostato al lato destro della strada: ebbene, il tipo accelera, passa e mi manda a fanculo. Allora, sorpreso, allibito, lo raggiungo e gli dico: “Stai contromano, ti faccio la cortesia di scostarmi e lasciarti passare e tu mi insulti, ma perché?” Quello mi guarda accigliato, faccia scura, bocca piegata in una smorfia, e poi mi rivela questa grande verità: “Hai ragione, ma io è da mo’ che so’ ’ncazzato…” Per i non romani, che in questo periodo faticano con la serie televisiva di Zerocalcare, preciso che mo’ solitamente significa “adesso”, ma in questo caso, per una eccezione linguistica, significa “tanto”, e dunque la frase si traduce così: “Hai ragione, ma io è da tanto che sono arrabbiato”.

