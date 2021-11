Mai litigare coi no vax: non chiedono risposte

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Perché non bisogna litigare con i no vax no green pass e altri no pandemici (e perché bisogna fare, pur non avendone il potere, come fa Mario Draghi, cioè mandare avanti le decisioni e tanti saluti). Non è una domanda, ma una constatazione. Così cominciamo già a impostare sulle giuste basi questo che non è un invito al dialogo né, tantomeno, al confronto. Oggi ne parla Giuliano Ferrara sul Foglio e ci mostra come le cose, in fondo, procedono tra opinionismi e nichilismi e confusione varia, grazie alle nostre società aperte o semi-aperte e che, in fondo, il gran parlare, molto scioccherello e molto tendenzioso, non fa danni, anzi, permette di gestire, contenere, correggere. La lezione per tutti è che ai no vax no green pass e altri no pandemici non bisogna rispondere perché sono loro stessi a non volere risposta. Vogliono testimoniare dogmaticamente, e quindi non dialetticamente, la loro voce sciamanica, e noi possiamo omaggiarli solo con il silenzio. Al quale segue poi l’azione normale o normalizzante, come da ritrovato elogio della normalità fatto da Draghi. Anche Giuseppe Conte, che pure avevi un po’ di sciamanesimo con sé al governo, alla fine si acconciava a decidere secondo logica scientifica, cioè per errori e correzioni, ma tenendo una bussola nelle risultanze sperimentali e nelle rilevazioni statistiche. Funziona così una società complessa e, se lo capiamo, la smettiamo anche di rispondere a quelli che sbraitano in tv, non twittiamo su questi temi, e lasciamo sciamare gli sciamani. E lunedì c’è chi torna giallo, ad esempio il Friuli-Venezia Giulia.

Quindi prepariamoci senza polemiche alla quarta dose (mentre prenotiamo la terza) o alla quinta ondata.

Intanto cambiucchia l’Irpef (meno aliquote e revisione scaglioni), sempre in vista di una riforma generale, che dovrà andare a toccare e riordinare anche deduzioni e detrazioni.

Francia e Uk si impegnano a intervenire per scongiurare altre morti di migranti nel Canale della Manica, ma non vanno oltre l’idea di inasprire i controlli.

