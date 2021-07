La riapertura delle scuole non può essere un problema delle famiglie. Appello

Non è terminato ancora l’anno scolastico che si parla già del nuovo. Se quello appena trascorso è stato un anno eccezionale, post pandemico, il 2021-2022 dovrebbe essere quello del ritorno alla piena normalità. Sembra quasi scontato dopo due anni di didattica a intermittenza, chiusure, Dad. Invece nel nostro paese nulla è scontato e proprio per questo si ritorna a parlare del prossimo anno scolastico per dire (come ha fatto il governatore della Campania Vincenzo De Luca) che rischia di essere simile a quello appena passato. Le prime avvisaglie solo qualche giorno fa, quando il Cts – rispondendo a una serie di quesiti posti dal ministero dell’Istruzione – ha affermato che “le misure da applicare per l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 dovrebbero essere le stesse previste all’inizio del precedente anno scolastico”. E la campagna vaccinale? Anche qui il Cts si è chiuso in difesa dicendo che non è possibile prevedere quanti minori saranno vaccinati a settembre, che al 25 giugno i giovani compresi tra i 12 e 19 anni vaccinati con due dosi di Pfizer sono stati 555.578 e che infine l’utilizzo del “green pass non è plausibile” in ambito scolastico sia per questioni di privacy sia perché non sussiste l’obbligo vaccinale. Ancora più esplicito Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, che ai microfoni di Radio24 ha detto: “Allo stato attuale è scontato che alle superiori non si possa ripartire con la didattica al 100 per cento”.

