Una classe non è acqua

Se dovessi riassumere l’anno scolastico con una frase direi che è iniziato male ma è finito meglio del previsto: l’esatto contrario di quanto accaduto l’anno scolastico precedente. Noi che siamo (anche) genitori, avevamo accumulato un certo grado di scoraggiamento: era troppo vivo il ricordo del lockdown e dei mesi di didattica a distanza (un’analisi condotta da ricercatrici della Banca d’Italia ne spiega gli effetti sulle famiglie italiane). Fortunatamente, forti di un anno di esperienza, docenti e scuole hanno operato meglio del previsto quando, a seconda dei cicli scolastici, la didattica a distanza si è ripresentata di nuovo. A casa mia, la situazione più interessante da osservare e da vivere è stata certamente quella del terzogenito, se non altro perché iscritto a una scuola primaria internazionale con programma britannico. Per un principio di precauzione che ci parve eccessivo lo scorso settembre, nella sua scuola si è deciso, fin dall’inizio dell’anno scolastico, di imporre l’obbligo delle mascherine. Perplessi i genitori, dal momento che le scuole italiane erano ancora mask-free, diligenti e collaborativi i bambini, che le hanno adottate senza battere ciglio. Ma l’effetto più plateale della convivenza con il virus è stato una parziale trasformazione del modello anglo-americano di educazione (banchi ma anche divani e tappeti morbidi per lavorare o leggere in gruppo, aule di musica o di scienze, comitati, progetti e assemblee anche alla scuola primaria, piccole agorà dove incontrarsi e mischiarsi tra classi etc…), in qualcosa di assai più simile al modello europeo continentale di scuola (classi con alunni seduti ai banchi, disposti in file ordinate). Come altrove, i giorni in cui ci si muoveva con noncuranza per la scuola erano finiti. I concerti, il coro, gli sport, i giochi e gli eventi hanno assunto caratteristiche radicalmente diverse, quando non virtuali. Per ricreare l’illusione della normalità, da instancabile camminatrice metropolitana, ho percorso le ville romane in lungo e in largo quasi ogni giorno, organizzando incontri tra bambini o inventando, di volta in volta, una scusa per trascinare il figlio novenne in lunghe passeggiate.

