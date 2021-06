Maturità 2021, "Un anno e mezzo complicato. Ora vediamo il bicchiere mezzo pieno"

Sono iniziati oggi alle ore 8,30 gli esami di maturità per oltre 500 mila studenti dell'ultimo anno delle superiori: si tratta di un maxi colloquio orale, in presenza, che parte dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuno studente dal consiglio di classe. "È stato un anno e mezzo complicato ma adesso vediamo il bicchiere mezzo pieno". Le voci degli studenti fuori dal Liceo Torquato Tasso di Roma. "Nel nostro liceo ci siamo organizzati bene", dice una maturanda, ma "la didattica a distanza non ha tolto qualità alle lezioni". Le difficoltà, dovute alla distanza da compagni di classe e insegnanti, hanno riguardato più la sfera sociale che la didattica.

"Cosa succederà in futuro lo vedremo senza pregiudizi. Non verrete bollati come quelli del Covid, misurate voi stessi", ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Io ci credo", dice una studentessa. "Sarebbe strato bello vivere questi anni di scuola in maniera diversa ma data la situazione va bene così".