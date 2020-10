La chiusura delle scuole in Puglia fa litigare tutto il governo

Azzolina contro Emiliano. Orlando (e Franceschini) contro Azzolina. Bellanova contro tutti. Mezzo governo in cortocircuito per la decisione della Puglia di chiudere le scuole. La decisione è stata annunciata ieri sera, dallo stesso presidente Michele Emiliano: “Da venerdì 30 ottobre 2020 – ha dichiarato il governatore – è sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado”. Una scelta che non ha colto del tutto di sorpresa il ministero dell'Istruzione, che da giorni riceveva segnali di fumo dai suoi uffici pugliesi. Semmai è stata la tempistica, a sorprendere Lucia Azzolina, che già ieri, in serata, tratteneva a stento il suo malcontento.

Pubblicità

Pubblicità