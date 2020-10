Conte temporeggia. "Lockdown? Aspettiamo prima dieci giorni"

Dieci giorni. E' questo l'arco di tempo che Giuseppe Conte vuole darsi, per capire se e come prendere ulteriori misure restrittive. "Diamoci dieci giorni per valutare l'impatto dell'ultimo dpcm, e poi decidiamo", ha ribadito ieri sera il premier durante il vertice a Palazzo Chigi coi capigruppo di maggioranza. I quali, tuttavia, nelle oltre tre ore d'incontro (dalle nove fino alla mezzanotte passata), davanti ai dati snocciolati dal ministro della Salute Roberto Speranza e commentati da Conte stesso insieme al ministro Federico D'Incà, si sono guardati tra loro con l'aria di chi sospetta che questa attesa possa rilevarsi tremendamente lunga, visto che nel frattempo tutto sembra precipitare, o quanto meno scivolare, verso un nuovo lockdown. Che tutti, ovviamente, si augurano che non rassomigli del tutto a quello già varato in primavera, durante la prima ondata: sia perché le ricadute economiche sarebbero gravissime, sia perché l'umore del paese è assai meno sereno di quanto fosse a maggio.

Pubblicità

Pubblicità