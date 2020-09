La sciopero della scuola a Milano: “Da noi manca il 60 per cento degli insegnanti”

In Piazza del Popolo arriveranno genitori, docenti, studenti, sindacalisti, esponenti delle associazioni. Per una "vera ripartenza", ma con il rischio che le istanze scolastiche finiscano per essere assorbite da quelle sindacali. Romano Prodi invita piuttosto a dare una mano, il ministro Azzolina a non fare "boicottaggio". Appuntamento doppio: il 25 gli studenti già in piazza