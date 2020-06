Senza investire sulla scuola la gaffe di Immuni resterà semplice realtà

L’icona imbarazzante della mamma a casa col bambino è stata prontamente rimossa dalla app Immuni, ma ci rimane un simbolo più grande e più eloquente delle disparità del nostro paese: sono le porte delle 41 mila scuole italiane, che resteranno chiuse ancora per mesi. In Italia questa sarà l’ultima settimana di scuola da casa per 8 milioni di studentesse e studenti, mentre negli altri paesi europei, con poche eccezioni, le scuole hanno riaperto: la Francia gradualmente dall’11 maggio, partendo dai...

