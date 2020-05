All’Alitalia il doppio di risorse rispetto alla scuola. Qualcosa non va

Il governo ha deciso di spendere altri 3 miliardi di euro per l’ennesimo salvataggio di Alitalia e solo un miliardo e mezzo per la scuola italiana. Proviamo a metterci nei panni di un risparmiatore tedesco, che chiameremo signor Müller, al quale venga chiesto di aiutare l’Italia a finanziare la “ripartenza” dopo la pandemia. Il suo timore è che il rapporto tra debito e pil in Italia sia avviato a crescere verso il 160 per cento e oltre, rendendo più probabile...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.