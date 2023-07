La Xylella e il Salento. Il racconto meravigliosamente fattuale di Daniele Rielli

"Il Fuoco invisibile" di Daniele Rielli (Rizzoli) è un libro che ne contiene almeno quattro. L’architrave del racconto è meravigliosamente fattuale: raccogliendo dati, intervistando (e rispettando) persone di diversa opinione, studiando e divulgando biologia l’autore ricostruisce come è potuto accadere che un batterio proveniente dal Costa Rica sia avanzato in Salento per un decennio, uccidendo 21 milioni di alberi di ulivo, senza che fossero attuate le misure di quarantena suggerite dalla scienza. Vale la pena leggerlo anche solo per questo: per ripassare la fatica e il tempo richieste alla professione del giornalista, soprattutto al tempo di internet, un’epoca che miscela relativismo assoluto e certezza delle opinioni, sfarinando quel senso di realtà condivisa che rende possibili le decisioni delle comunità politiche.

