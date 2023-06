Sì alla sperimentazione degli Ogm (chiamati Tea)

Martedì è stato approvato al Senato un emendamento al decreto legge “Siccità” che autorizza la sperimentazione in campo delle piante ottenute con le cosiddette “tecniche di evoluzione assistita” (Tea). La sigla è nuova, ma riguarda un dibattito vecchio: quello sugli Ogm. L’emendamento è sicuramente una nota positiva perché finalmente l’Italia, dopo decenni, inizia a liberalizzare la ricerca scientifica sul miglioramento genetico attraverso editing genomico e altre nuove tecniche. Si tratta, in sostanza, del superamento dell’assurdo divieto alla sperimentazione in campo aperto previsto dalla legge italiana – sostenuta da destra e sinistra – contro gli Ogm. A differenza che in passato, quando sono state combattute assurde battaglie ideologiche reazionarie, sulla necessità per l’agricoltura e le eccellenze agroalimentari italiane di dover puntare sul miglioramento genetico per poter sopravvivere alle sfide del cambiamento climatico, ora c’è piena consapevolezza e un consenso politico trasversale.

