Il Mattarella anti biodinamico è linfa nuova per i ricercatori

Il presidente restituisce un barlume di speranza: questo è ancora il paese che crede in Galileo e non negli oroscopi, dove una classe vasta ed eterogenea ha investito sulle competenze e non sulle apparenze, sullo studio e non solo sulle amicizie

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è persona cauta e determinata, ma che non evita di intervenire nei passaggi cruciali della vita del paese scegliendo di indicare una strada, senza invadere campi altrui, senza nascondersi i problemi ed i contrasti, ma senza accontentarsi di soluzioni mediocri o pasticciate. Le poche parole pronunciate sulla legge sull’agricoltura biodinamica, in risposta alla prolusione di Giorgio Parisi, sono molto più di un’opinione su un provvedimento minore, anzi quasi marginale. Si tratta in questo caso di uno dei passaggi discriminanti della vita del paese. Si tratta di scegliere tra scienza e magia, tra credenze esoteriche e dati misurabili, tra ragione ed emotività. Siamo nel pieno della crisi pandemica, ma soprattutto siamo nel pieno di un salto quantico in cui la ricerca scientifica mondiale ha per la prima volta affrontato e contenuto una pandemia sviluppando vaccini efficaci in meno di un anno: non era mai successo. Usciremo dal tunnel senza usare lazzaretti, senza la caccia all’untore, senza affidarsi a riti magici, ma usando le conoscenze scientifiche accumulate dalla ricerca di base. Quella stessa ricerca scientifica fondamentale a cui ha dedicato la sua esistenza Giorgio Parisi che da fisico che sa leggere i numeri e le statistiche non ha esitato un attimo a schierarsi (e schierare l’Accademia dei Lincei) alla guida di una petizione internazionale che cerca di arginare la deriva stregonesca del biodinamico.