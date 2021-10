Glifosato no stop

La Bayer ha vinto negli Stati Uniti la sua prima causa sul glifosato, il diffusissimo diserbante ritenuto da molti attivisti – senza prove scientifiche definitive – cancerogeno. Una donna californiana aveva denunciato la Monsanto, l’azienda produttrice del prodotto a base di glifosato acquisita dalla tedesca Bayer, affermando che il figlio aveva sviluppato un linfoma non-Hodgkin a causa dell’esposizione al diserbante Roundup spruzzato sui terreni attorno alla casa. E l’azienda era responsabile per non aver evidenziato il rischio di ammalarsi di cancro. I giudici californiani hanno stabilito che non c’è alcuna evidenza che colleghi il prodotto al tumore sviluppato dal ragazzo.

