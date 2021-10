Chi sono Benjamin List e David MacMillan, i vincitori del Nobel per la Chimica 2021

Il premio assegnato ai due scienziati "per lo sviluppo dell'organocatalisi asimmetrica”. L'annuncio dell'accademia di Stoccolma

Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Benjamin List e David MacMillan "per lo sviluppo dell'organocatalisi asimmetrica”. I loro strumenti hanno rivoluzionato la costruzione delle molecole.

Nel 2020 il premio Nobel era stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per lo sviluppo della tecnica di editing del genoma di altissima precisione Crispr/Cas9.

Chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica 2021

Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si è laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzato per la ricerca sulla catalisi.

David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1966 nell'Università della California e attualmente insegna nell'Università di Princeton

Entrambi gli scienziati hanno sviluppato un nuovo e ingegnoso strumento per la costruzione di molecole: l'organocatalisi, i cui usi includono la ricerca su nuovi prodotti farmaceutici e la produzione di componenti per la cattura della luce nelle celle solari. "Questa nuova 'cassetta degli attrezzi' è oggi ampiamente utilizzata, per esempio nella scoperta di farmaci e nella produzione di prodotti chimici raffinati e sta già apportando grandi benefici all'umanità", ha spiegato Wittung-Stafshede, membro del comitato per il Nobel.

Che cos'hanno scoeprto i premi Nobel per la Chimica 2021

La scoperta dei due "ingegneri delle molecole" ha portato la costruzione molecolare a un livello completamente nuovo. List e MacMillan hanno scoperto un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Molte aree di ricerca e industria dipendono dalla capacità dei chimici di costruire molecole in grado di formare materiali elastici e durevoli, immagazzinare energia nelle batterie o inibire la progressione delle malattie. Questo lavoro richiede catalizzatori, che sono sostanze che controllano e accelerano le reazioni chimiche, senza diventare parte del prodotto finale. Per esempio, i catalizzatori nelle automobili trasformano le sostanze tossiche nei gas di scarico in molecole innocue. I nostri corpi contengono anche migliaia di catalizzatori sotto forma di enzimi, che cesellano le molecole necessarie per la vita. I catalizzatori sono quindi strumenti fondamentali per i chimici, ma i ricercatori hanno creduto a lungo che esistessero, in linea di principio, solo due tipi di catalizzatori disponibili: metalli ed enzimi. Benjamin List e David MacMillan vengono insigniti del Premio Nobel per la Chimica 2021 perché nel 2000, indipendenti l'uno dall'altro, hanno sviluppato un terzo tipo di catalisi, la organocatalisi asimmetrica, che si basa su piccole molecole organiche. "Questo concetto di catalisi è tanto semplice quanto geniale, e il fatto è che molte persone si sono chiesti perché non ci abbiamo pensato prima", ha affermato Johan Åqvist, presidente del Comitato Nobel per la Chimica.

I catalizzatori organici hanno una struttura stabile di atomi di carbonio, a cui possono attaccarsi gruppi chimici più attivi. Questi contengono spesso elementi comuni come ossigeno, azoto, zolfo o fosforo. Ciò significa che questi catalizzatori sono sia più rispettosi dell'ambiente sia più economici da produrre, spiega l'Accademia. La rapida espansione nell'uso di catalizzatori organici è principalmente dovuta alla loro capacità di guidare la catalisi asimmetrica. Quando le molecole vengono costruite, spesso si verificano situazioni in cui si possono formare due molecole diverse, che - proprio come le nostre mani - sono l'immagine speculare dell'altra. L'organocatalisi si è sviluppata a una velocità sorprendente dal 2000. Benjamin List e David MacMillan hanno dimostrato che i catalizzatori organici possono essere utilizzati per guidare una moltitudine di reazioni chimiche. Utilizzando queste reazioni, i ricercatori possono ora costruire in modo più efficiente qualsiasi cosa, da nuovi prodotti farmaceutici a molecole in grado di catturare la luce nelle celle solari. In questo modo, gli organocatalizzatori stanno apportando il massimo beneficio all'umanità, ha concluso l'Accademia.

I prossimi premi Nobel

Tra il 4 e l'11 ottobre verranno assegnati tutti i premi Nobel. Per il secondo anno consecutivo salta, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la cerimonia a Stoccolma del 10 dicembre, ricorrenza della morte di Alfred Nobel.

Il 4 ottobre si è cominciato con il premio per la Medicina, ieri la Fisica.



Domani, giovedì 7 ottobre, sarà assegnato il premio per la Letteratura;

quello per la Pace venerdì 8 ottobre;

il Nobel per l'Economia lunedì 11 ottobre.