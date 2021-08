Due studi danno buoni risultati sulla durata dell'immunità da vaccino e infezione

In un paio di paper recenti viene mostrato come la durata della protezione, almeno dei casi clinici più gravi, potrebbe essere duratura

Quanto dura la risposta immune indotta dai vaccini o dal virus? E’ una domanda cruciale perché, se anche la circolazione del virus non dovesse essere bloccata del tutto dall’immunità raggiunta, la risposta può permetterci di valutare almeno per quanto tempo le comunità umane siano protette dagli effetti peggiori di Sars-CoV-2, da un punto di vista clinico e sociale, e di conseguenza economico e politico. Un paio di nuovi studi, ancora in fase di preprint, possono aiutarci.