L'incognita terza dose

Avremo bisogno a breve di una terza dose di vaccino? Questa domanda è importante, non solo perché la risposta ci dice qualcosa sull’efficacia dei vaccini attuali, ma anche perché una campagna vaccinale massiva, organizzata a intervalli minori di un anno, richiede uno sforzo sia organizzativo sia economico notevole, uno sforzo che potremmo essere incapaci di sopportare. Nella discussione che segue mi limiterò a considerare i vaccini a Rna, perché per essi per il momento vi sono un po’ più di dati a disposizione, utili a cercare di formulare una risposta.