Johnson & Johnson funziona anche contro la variante Delta

In questi giorni molte volte mi sono sentito rivolgere la domanda circa l’efficacia del vaccino a singola dose di Johnson & Johnson contro la variante Delta. Finora non ho mai risposto, non essendo stata pubblicato alcun dato; tuttavia, oggi una limitata, iniziale e positiva risposta è arrivata dall’azienda. Riesaminando i sieri di otto volontari dello studio di fase 3 del vaccino ENSEMBLE, si sono testati gli anticorpi neutralizzanti contro tutte le maggiori varianti conosciute, incluse la Alfa (variante inglese), la Beta (variante sudafricana), la Gamma (brasiliana) e la Delta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni