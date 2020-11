L'Agenzia spaziale europea va all'Austria. E l'Italia guarda a Frascati

Gli occhi nell’immensità del firmamento, e il cuore a Frascati. Che non è molto, ma è il massimo a cui l’Italia può auspicare. C’è toccato giocare di rincalzo, infatti, nella scelta del nuovo direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, visto che di meglio non si poteva fare: dopo aver bisticciato su due diverse candidature - quella di Roberto Battiston e quella di Simoentta Di Pippo - senza riuscire a concretizzarne nessuna, l’Italia non poteva che sperare in un premio di consolazione, di fronte allo scontro tra i francesi e tedeschi, con questi ultimi che di fatto l’hanno spuntata. Perché è vero che manca l’ufficialità, attesa per il fine settimana, ma il risultato è acquisito: si sa che il nuovo presidente dell’Esa sarà l’austriaco Josef Aschbacher, supportato da una coalizione che, proprio sotto la regia della Germania e dei paesi nordici, ha ottenuto ben 18 dei 21 voti disponibili.

Pubblicità

Pubblicità