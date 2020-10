Un'Election Day col botto. Trump, Biden e l'asteroide che sfiora la terra

Possiamo stare tranquilli: per i prossimi 860 anni non ci cadrà in testa nulla di catastrofico dal cielo, ma di corpi celesti vicini alla terra ce ne saranno molti. VP1 2018 ha scelto proprio la vigilia delle presidenziali americane per avvicinarsi a noi. Ecco quello che c'è da sapere

Il 2 novembre 2020, appena un giorno prima dell’Election Day americano, l’asteroide VP1 2018 si avvicinerà alla terra alla velocità di 40.000 chilometri orari. Esploderà come un fuoco d’artificio? Raggiungerà il suolo? Farà danni? No! Dai su, ormai, ammettiamolo, siamo stanchi di sentire notizie allarmanti e stufi di leggere improponibili criticità. Però lasciateci viaggiare con la fantasia: pensi a un asteroide, si avvicina la data delle elezioni americane e non vuoi che ci venga in mente un fantastico film catastrofico anni ’90 come Armageddon? Come dimenticare quel gruppo di valorosi estrattori di petrolio che atterrano sull’asteroide, bucano il suolo e inseriscono una superbomba nucleare. La mia generazione è molto legata a quel film, alla sua colonna sonora e (personalmente) al fascino incredibile di Liv Tyler.

