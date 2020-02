Glifosato e pregiudizi: quando la scienza è davvero indipendente?

L’intrico di notizie sull’erbicida più famoso al mondo sono degne di un giallo. Illazioni, entusiasmi, complotti ed encomi si alternano in un gioco di specchi dove chiunque è destinato a perdersi. Le connivenze tra scienziati in combutta con le multinazionali per assolvere il diserbante fanno il paio con quelle di un “cristallino” arbitro che al contempo giocava sia nel gruppo Iarc che classificò glifosato come probabile cancerogeno, sia come consulente degli studi legali che stavano preparando la class action contro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.