Fuggire per crescere

La fuga delle buone idee è ben più grave di quella di cervelli. E’ la lezione impartita da Betta Maggio, poco più che trentenne, tre figli, ma anche il piglio dell’imprenditore di razza. Una decina di anni fa ha deciso di far tesoro del regalo dello zio d’America, luminare delle biotecnologie. Mica un’eredità in dollari ma, ancora più preziosa, un’invenzione pensata per contrastare attacchi batteriologici e chimici. L’intuizione di Betta è stata di tradurre in business l’idea, dando vita a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.