Roma. Chissà se adesso per i ricercatori del Cnr e dell’Università di Bari, che hanno studiato e affrontato l’emergenza Xylella in Puglia, il 18 dicembre diventerà un giorno piacevole da ricordare. Il 18 dicembre 2015 è la data in cui gli è crollato il mondo addosso, accusati dalla procura di Lecce e dai movimenti popolari di essere le pedine di un complotto delle multinazionali contro il Salento e gli artefici della diffusione della malattia che ancora adesso sta seccando gli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.