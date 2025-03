Lo spettacolare voltafaccia dell'ex No vax in chief Robert F. Kennedy jr

Per sopravvivenza politica, il guru No vax che forse più di tutti ha guadagnato dall'antivaccinismo ha dovuto ammettere che "i vaccini proteggono i bambini e contribuiscono anche all'immunità della comunità". Come si cambia

Robert F. Kennedy jr è sempre stato uno dei portabandiera mondiali dell’antivaccinismo, a partire da quello contro il morbillo e dalla sua falsa correlazione con l’autismo.

Come chairman della fondazione “Children’s health defense” ha personalmente guadagnato milioni di dollari, diventando presto una delle principali fonti mondiali di bugie sui vaccini e uno dei più pericolosi disinformatori sul tema. Sulla pagina di questa pericolosa associazione esisteva fino a poco tempo fa una rubrica, intitolata “Kennedy News & Views”, che consente di apprezzare quale fosse il tipo di bestialità diffuse da RFK jr. Per esempio, alla fine del 2018, nella rubrichetta di Kennedy si riportava la ri-pubblicazione di uno studio del bioingegnere Hooker – guarda caso membro del board della fondazione, presieduto da RFK jr - dichiarando che “I dati, se analizzati correttamente, utilizzando il protocollo di studio del CDC, mostrano una forte relazione statisticamente significativa tra la tempistica del primo vaccino MPR e l'autismo, in particolare nei maschi afroamericani. Inoltre, esiste una relazione anche tra la tempistica del vaccino MPR e quegli individui a cui è stato diagnosticato l'autismo senza ritardo mentale.” Peccato che lo studio fosse semplicemente la ripubblicazione su una rivista predatoria di un lavoro già ritrattato nel 2018, per evidenti difetti metodologici e conflitti di interesse.

Del resto, abbondano sul sito della fondazione che RFK jr presiede “dimostrazioni” del legame fra autismo e vaccini, pomposamente intitolati “review” per simulare la scienza (come sempre fa la pseudoscienza).

Come si è detto, Kennedy non si è certo prodigato gratis per gli antivaccinismi: le dichiarazioni dei redditi mostrano che Children’s Health Defense ha aumentato la sua spesa per gli stipendi nel 2023, da 5,6 milioni di dollari nel 2022 a 9,8 milioni di dollari nel 2023. Kennedy è stato il dipendente più pagato, guadagnando 326.000 dollari per le sue 15 settimane di lavoro come presidente, più della metà del suo stipendio del 2022 di 510.000 dollari.

Adesso, però, RFK jr ha cambiato mestiere: è il segretario della Salute americano, e il suo destino politico è agganciato alla gestione delle epidemie in corso negli Stati Uniti – aviaria e, guarda caso, morbillo.

Per quanto riguarda l’epidemia di morbillo texana, prima ha taciuto; poi ha minimizzato; ma la morte di un bambino e soprattutto l’esponenziale fuori controllo dell’epidemia lo hanno evidentemente costretto a uno spettacolare voltafaccia.

E così, RFK jr, uno dei guru dell’antivaccinismo mondiale, colui che forse più di ogni altro ci ha guadagnato – direttamente e attraverso le cause intentate nei tribunali – ha dichiarato ieri sui canali amici di Fox News: “I vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all'immunità della comunità, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici”.

Adesso, caro amico credulone, hai capito chi sono i tuoi beniamini? Hai capito che basta semplicemente trovare una convenienza più forte, perché il tuo guru passi da “i vaccini sono veleno” a “i vaccini proteggono i bambini”?

Leggi, metti su la bellissima “Come si cambia” di Fiorella Mannoia e rileggi pure più volte le dichiarazioni dell’ex antivaccinista in capo, ora che per ragioni di sopravvivenza politica reputa accurate le stesse parole che ti potrebbe dire un Burioni a caso.